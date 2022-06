Homem fica com pulseira eletrónica por ameaçar ex-mulher com arma

JN/Agências Hoje às 13:51 Facebook

Um homem de 36 anos ficou sujeito a pulseira eletrónica por ameaçar a ex-companheira e o namorado desta com arma de fogo em Valongo, no distrito do Porto, adiantou esta terça-feira a GNR.

O arguido foi detido na quarta-feira, tendo sido presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel no dia seguinte, onde, além de pulseira eletrónica, ficou proibido de contactar com a vítima e comprar qualquer tipo de armas, referiu esta força policial, em comunicado.

A isto acresce ainda a obrigatoriedade de se apresentar duas vezes por semana no posto policial da sua área de residência.

A GNR explicou que o homem foi detido na sequência de diligências por crime de violência doméstica, no âmbito das quais foram realizadas duas buscas, uma em casa e outra no carro, tendo-lhe sido apreendidas uma caçadeira de canos serrados e um revólver.

"A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva", reforçou a GNR.