Homem foi regado com álcool e queimado num jardim de Odivelas

Um homem com 44 anos entrou no quartel dos bombeiros de Odivelas em agonia depois de ter sido regado com álcool e queimado num parque público por um indivíduo que o surpreendeu pelas costas quando estava sentado num banco de jardim.

Sofreu queimaduras de segundo grau e foi assistido no Hospital. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira.

A vítima entrou seminua e em agonia no quartel dos bombeiros voluntários de Odivelas a pedir ajuda. Apresentava ferimentos de queimaduras por grande parte do corpo. A vítima foi assistida numa ambulância e transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A agressão ocorreu a cerca de cem metros do quartel, num parque público na Rua Augusto Alexandre Jorge, apuraram os agentes da PSP que se deslocaram ao quartel, numa altura em que a vítima se encontrava a ser assistida às queimaduras.

A PSP deslocou-se ao local indicado e encontrou partes de roupa do indivíduo, bem como uma garrafa de álcool etílico. A vítima disse que estava sentada num banco de jardim quando foi surpreendida por um homem, que desconhece, que lhe apareceu por trás. O suspeito regou o homem com álcool etílico e pegou-lhe fogo, causando ferimentos graves.

A vítima, homem de 44 anos, conseguiu rasgar a roupa em chamas e dirigiu-se ao quartel dos bombeiros de Odivelas, a 100 metros, onde foi assistido e transportado para o hospital. A PSP preservou o local do crime e acionou a Polícia Judiciária de Lisboa, que vai agora investigar o caso.