Um homem assaltou, na tarde desta segunda-feira, uma dependência da Caixa de Crédito Agrícola na freguesia de Barcouço, na Mealhada, tendo levado cerca de 15 mil euros.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, o homem ameaçou o trabalhador do banco com uma arma por volta das 13.30 horas e colocou-se em fuga numa carrinha que estava estacionada à porta do banco.

À hora do assalto, não estavam clientes nas instalações.

A GNR e a Polícia Judiciária já se encontram no local.