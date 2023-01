Homem morre esfaqueado no Parque das Nações

Um homem com cerca de 40 anos morreu esfaqueado esta madrugada de segunda-feira no Parque das Nações, em Lisboa. A vítima sofreu vários golpes no peito e no abdómen e acabou por falecer no local. Não há detidos.

O alerta foi dado às 00.40 horas para a Rua da Pimenta, onde se localizam vários restaurantes e espaços de diversão noturna no Parque das Nações. Ao local acorreram os meios da PSP e do INEM, mas apesar das várias tentativas de reanimação, o óbito veio a ser declarado no local.

O alerta inicial dado à PSP dava conta de uma vítima prostrada no chão. Não houve informação dos conflitos que originaram a morte, nem o número de suspeitos envolvidos neste crime. O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde será submetido a autópsia.

Ao que o JN apurou junto de fonte oficial da PSP, num primeiro momento, as autoridades não identificaram suspeitos e o caso passou para a Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga o crime.