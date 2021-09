Homem morre esfaqueado no peito em Sintra

Rogério Matos Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 27 anos foi vítima de um esfaqueamento mortal em Mem Martins, Queluz, durante a noite desta sexta-feira. O golpe, no peito, perfurou o pulmão da vítima, que ainda conseguiu conduzir cerca de um quilómetro até desfalecer na via pública, na Rua Capitães de Abril, onde foi socorrido.

O alerta foi dado às 21.30 horas desta sexta-feira e indicava um despiste da viatura onde seguia a vítima, indicou ao JN fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa. No local, os meios de socorro depararam-se com a vítima prostrada no chão, fora da viatura que conduzia e com um grave golpe de faca no peito.

Perante o ferimento que a vítima apresentava, a PSP afastou então a tese de acidente de viação e alertou a Polícia Judiciária de Lisboa, por se tratar de um crime violento.

O homem de 27 anos foi assistido pelos bombeiros de Mem Martins e transportado para o Hospital Amadora Sintra, ainda com vida. Aqui viria a falecer, apesar das tentativas de reanimação.

A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar o caso e tenta agora localizar o autor do crime. Em causa estará uma tentativa de assalto à vítima por um ou mais agressores. O homem terá sido vítima de uma emboscada quando entrava para o carro e acabou por ser esfaqueado no peito.