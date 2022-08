Homem morre vítima de agressão com ferro na cabeça

José Manuel Sousa Lima, de 55 anos, morreu, na madrugada de sábado, no lugar das Cortes, no concelho de Leiria, depois de ter sido agredido com um ferro na cabeça, apurou o JN junto de uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Leiria, que transportaram o corpo para o hospital local.

Outra fonte contactada pelo "Jornal de Notícias" revelou que a vítima terá sido agredida pelo senhorio da namorada, na sequência de uma discussão, que teria sido causada por excesso de ruído.

"Já havia antecedentes de conflitos entre os dois, pois o senhorio era uma pessoa agressiva, a roçar a violência", explicou a mesma fonte. "Chateou-se com o barulho, deu-lhe com um ferro na cabeça e o namorado da senhora morreu."

A ocorrência foi acompanhada pela GNR de Leiria, que foi chamada ao local às 00.46 horas, mas o crime é investigado pela Polícia Judiciária, por se tratar de homicídio. Nenhum elemento das forças de segurança quis prestar declarações.