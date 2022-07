Homem morto à facada em rua da Amadora

Um homem de 27 anos foi morto com um golpe de faca na madrugada desta segunda-feira na rua na Amadora. O agressor fugiu e foi identificado às autoridades por testemunhas como conhecido da vítima, apurou o JN.

O homicídio ocorreu na avenida dos Combatentes da Grande Guerra, na Amadora, pelas 3 horas. Vítima e agressor envolveram-se em confrontos físicos, por razões desconhecidas, quando se deu a facada fatal.

O agressor desferiu um golpe que atingiu a vítima no tórax e apesar das tentativas de reanimação, esta acabaria por falecer já no hospital. O agressor fugiu e encontra-se em parte incerta.

Os bombeiros da Amadora, o INEM e a PSP acorreram ao local, onde encontraram o homem de 27 anos no chão. A vítima foi transportada em estado grave para o hospital Amadora-Sintra, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer nesta unidade hospitalar.

No local, a PSP falou com testemunhas do crime, que referiram que agressor e vítima se conhecem. Os motivos do homicídio são desconhecidos e o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Lisboa que procura identificar, localizar e deter o suspeito do crime.