Homem morto a tiro e três pessoas esfaqueadas em rixa entre moradores de prédio

Uma rixa, envolvendo diversos moradores no Bairro Quinta das Mós, em Camarate, Loures, provocou um morto e três feridos, esta segunda-feira de madrugada.

A confusão terá começado cerca da 1 hora da madrugada, no interior do bairro, envolvendo diversos moradores do mesmo prédio daquele bairro.

Quando a PSP e os meios de socorro chegaram ao bairro encontraram um homem, de 34 anos, em paragem cardiorrespiratória, vítima de um disparo de arma de fogo. Ainda foi tentada a sua reanimação durante um longo período de tempo, mas acabou por morrer.

Foram ainda assistidas dois homens e uma mulher, vítimas de facadas. Um dos feridos foi transportado, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa e o outros dois, incluindo um familiar do primeiro, levados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde foram assistidos a ferimentos ligeiros num braço e na cabeça.

No bairro esteve a PSP e, posteriormente, a Polícia Judiciária, que vai investigar o caso.