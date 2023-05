Homem que agredia vítima na rua detido pela PSP

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

Um homem, de 47 anos, foi detido na ilha do Porto Santo, na Madeira, por violência doméstica, crime que foi presenciado por testemunhas na via pública, informou esta segunda-feira o comando regional da PSP.

Em comunicado, a PSP adianta que a detenção do homem, um cidadão estrangeiro, aconteceu no sábado, tendo o alerta sido dado por testemunhas que presenciaram a ocorrência.

De acordo com a PSP, as testemunhas indicaram que "o suspeito empurrou a vítima contra a parede e, em ato contínuo, agarrou na cabeça da mesma e direcionou-a com violência contra a parede, repetindo este gesto por diversas vezes".

Agentes da PSP dirigiram-se de imediato para o local e verificaram que populares estavam "a impedir que o suspeito se aproximasse da vítima", que foi retirada "daquele ambiente", lê-se na nota.

Ainda segundo a PSP, "com os testemunhos recolhidos das pessoas que presenciaram o episódio violento e perante as declarações da vítima", que tinha marcas visíveis das agressões, o suspeito foi detido, conduzido à esquadra e "constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, seguindo-se agora as competentes diligências de inquérito".

Na nota, a PSP recorda que o crime de violência doméstica tem natureza pública, sendo de denúncia obrigatória para as autoridades que tomem dele conhecimento no exercício de funções.

"Também qualquer pessoa que tome conhecimento ou presencie factos enquadráveis neste tipo de crime deverá efetuar denúncia às respetivas autoridades", lembra ainda a PSP.