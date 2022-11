Prisão preventiva para assaltante de casas e lojas em Viana

Um homem de 35 anos, suspeito de assaltar casas e lojas de Viana do Castelo, foi detido pela PSP e ficou em prisão preventiva, após ser ouvido em tribunal.

Segundo fonte do Comando da PSP, a detenção ocorreu na quarta-feira, cerca das 17 horas. O homem é residente em Viana do Castelo e suspeito "da prática de diversos furtos em estabelecimentos comerciais e residências" naquele concelho.

"No decorrer de investigação dos crimes referidos, que ultimamente têm ocorrido nesta área, a Polícia de Segurança Pública, após a realização de diversas diligências processuais, chegou à identidade do principal suspeito pela realização dos mesmos", informa aquela força de segurança, adiantando que, em coordenação com o DIAP de Viana do Castelo, foi emitido "mandado para detenção fora do flagrante delito", o qual foi cumprido e o detido levado a interrogatório judicial junto do Tribunal da cidade de Viana do Castelo. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pelo que este recolheu ao estabelecimento prisional.