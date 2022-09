JN Ontem às 22:29 Facebook

Um homem roubou com recurso a ameaça de arma branca, ao final da tarde deste domingo, uma ourivesaria localizada no Largo dos Lóios, no Porto.

O valor levado da caixa pelo suspeito, que ainda não foi identificado, foi de 140 euros.

De acordo com o Comando Metropolitano do Porto da PSP, o roubo deu-se pelas 19.55 horas deste domingo.

Fonte da PSP apontou que ninguém ficou ferido.