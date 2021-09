Homem sem carta e em carro roubado atropelou dois polícias no Porto

RP Hoje às 12:09 Facebook

Um homem de 22 anos, sem carta de condução, que seguia num carro furtado, atropelou dois agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP que o mandaram parar, na terça-feira à tarde, na Via Panorâmica, no Porto.

Os agentes da DIC verificaram, cerca das 17 horas, que o suspeito seguia num automóvel que constava para apreender por ter sido furtado.

O indivíduo "ignorou as indicações policiais para imobilização do veículo e tentou colocar-se em fuga, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, vindo a atropelar dois elementos policiais e a embater num outro veículo que se encontrava estacionado na Rua de Entre Quintas", refere a PSP do Porto, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Foi então necessário imobilizar o carro e intercetar e deter o suspeito, que deverá ser ouvido esta quarta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.