Homem suspeito de violar as quatro filhas menores centenas de vezes

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem, de 55 anos, suspeito de violar as próprias filhas ao longo de 13 anos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem "por fortes indícios da prática de mais de duzentos crimes de violação e um crime de abuso sexual de crianças, todos na sua forma agravada."

Segundo a PJ, os abusos "foram cometidos desde 2007 até ao presente ano, vitimando, sucessivamente e com elevada frequência, as quatro filhas menores do agressor", que reside na área metropolitana de Lisboa.

O detido, com antecedentes criminais por falsificação de documentos, terá abusado das filhas no interior da residência partilhada por ambos, aproveitando "a ascendência e a proximidade com as crianças para consumar as graves condutas abusivas", esclarece a PJ.

Identificado numa operação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, o agressor, de 55 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.