Homem tenta matar cunhado com motosserra em Penalva do Castelo  

Um homem, de 68 anos, feriu um cunhado, de 47 anos, com uma motosserra, no concelho de Penalva do Castelo. A tentativa de homicídio ocorreu ao final da tarde de quinta-feira na localidade de Pousadas.

"Os dois homens estavam desavindos por questões familiares. O mais velho pegou numa motosserra e feriu o mais novo", adiantou ao JN fonte da GNR.

A vítima sofreu ferimentos nos braços e na zona do tórax. Depois de assistido pelos bombeiros, o ferido foi transferido para o Hospital de Viseu, onde ainda se encontra internado.

"Quando a patrulha chegou ao local o homem ainda se encontrava lá e confessou o crime", precisou a mesma fonte.

O agressor foi, entretanto, entregue à Polícia Judiciária que tomou conta do caso. O indivíduo foi já sido constituído arguido, estando indiciado de homicídio na forma tentada.