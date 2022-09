Homem violou colega de trabalho num hotel  

Um homem de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de violar uma mulher, de 21 anos, no hotel do distrito de Viseu onde ambos trabalhavam. O caso ocorreu em julho e o suspeito só agora foi detido.

"Os factos criminosos ocorreram na madrugada do passado 11 de julho no quarto de uma unidade hoteleira, localizada no distrito de Viseu, onde autor e vitima na altura trabalhavam", explica a PJ em comunicado.

"A vítima foi surpreendida pelo suspeito enquanto dormia, tendo o mesmo logrado entrar no seu quarto, forçando-a, de forma violenta, a diversas sevícias sexuais", acrescenta a força policial.

PUB

Fonte da PJ adiantou ao JN que o homem terá "entrado no quarto com o recurso a uma chave mestra", tendo atuado "com requintes de malvadez". "Foi mau de mais o que se passou", disse a mesma fonte.

O detido, que não tem antecedentes criminais, já foi presente a tribunal, para primeiro interrogatório policial, tendo ficado em prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação.