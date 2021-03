Homicida de funcionário de discoteca fez "pontaria à cabeça" dos alvos, diz acusação

Marisa Rodrigues Hoje às 11:28 Facebook

O jovem suspeito de matar a tiro outro jovem à porta da discoteca Lick, em Loulé, está a ser julgado, esta terça-feira, no Tribunal de Faro. A vítima, Lucas Leote, de 21 anos, trabalhava no estabelecimento. Morreu com um tiro na cabeça.

Na origem do homicídio esteve uma discussão do arguido, António Tavares, de 21 anos, com os seguranças que lhe barraram a entrada no Lick na madrugada de 23 de agosto de 2019. O suspeito abandonou o local e regressou mais tarde, numa mota, e com uma arma de fogo que disparou em direção a uma das entradas da discoteca. Lucas, que estava à porta a distribuir pulseiras aos clientes, foi atingindo na cabeça. Os seguranças, a quem seriam destinados os tiros, conseguiram escapar.

António Tavares fugiu e abandonou o motociclo. Acabou detido um ano depois, em França. Estava escondido em casa de uma amiga nos arredores de Paris. Foi extraditado para Portugal em agosto do ano passado e está agora a ser julgado. É acusado de um crime de homicídio qualificado, dois de homicídio qualificado na forma tentada, detenção de arma proibida e condução de veículo a motor sem habilitação legal.

Segundo a acusação, o arguido, "com o rosto encoberto por um capacete", deslocou-se à discoteca "a fim de se vingar" e com a intenção de matar, "tendo feito pontaria para a zona da cabeça dos indivíduos que se encontravam no local, por aí se alojarem órgãos essenciais à vida".