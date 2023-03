Homicida que alegou ser vítima de práticas canibais em preventiva até ser extraditado

JN Hoje às 14:56 Facebook

O homem detido na segunda-feira pelo SEF no aeroporto de Lisboa, por suspeitas de homicídio, ficou em prisão preventiva a aguardar a extradição para os Países Baixos, onde vive. O suspeito alegou que matou a vítima porque esta a forçou a práticas canibais. Quando foi detido, estava na posse de uma embalagem com carne, que foi encaminhada para o laboratório científico da Polícia Judiciária para análise.

O jovem brasileiro de 26 anos foi ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa e está a aguardar a extradição para os Países Baixos no Estabelecimento Prisional de Lisboa, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Begoleã Mendes Fernandes é suspeito de matar o compatriota Alan Lopes, de 21, no domingo à noite, na casa da vítima, em Amesterdão, naquele que foi descrito pela Polícia local como um "crime violento grave". O suspeito foi detido na segunda-feira, no aeroporto de Lisboa, quando tentava viajar para Belo Horizonte, no Brasil, numa operação que resultou da cooperação entre as autoridades portuguesas e neerlandesas. Durante a detenção, o homem, que estava na posse de roupas com sangue e de uma embalagem com carne, alegou ter matado a vítima em legítima defesa, porque esta a teria forçado a práticas canibais.

De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que efetuou a detenção no decurso do controlo de fronteira, o jovem foi inicialmente detido por suspeitas de falsificação de documentos, uma vez que tinha um cartão de identidade italiano e outros documentos de identificação em nome de terceiros, o que levantou suspeitas de fraude. Na sequência de análises feita por peritos documentais do SEF, as autoridades concluíram que o cartão era contrafeito, apuraram a verdadeira identidade do passageiro e confirmaram as suspeitas que sobre si recaíam.

Roupa com sangue e embalagem com carne

"Após contacto com as autoridades dos Países Baixos, país onde residia, confirmou-se que era procurado por suspeitas da prática de um crime de homicídio ocorrido no dia 26 de fevereiro, em Amesterdão, o que levou as autoridades judiciais desse país a emitirem, já na tarde de ontem, um Mandado de Detenção Europeu para efeitos de extradição", pode ler-se em comunicado do SEF divulgado esta terça-feira.

Além dos documentos falsos e de um telemóvel, as autoridades apreenderam uma ligadura e roupa com vestígios de sangue e uma embalagem de plástico com vários pedaços de carne, encaminhados para o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, para análise.