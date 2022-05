Idosa assaltada em casa durante a noite em Albergaria

Ladrões encapuzados prenderam a mulher e levaram ouro e 1500 euros em S. João de Loure.

Uma mulher, de 78 anos, foi assaltada às quatro da manhã de ontem, segunda-feira, quando se encontrava em casa, em S. João de Loure, Albergaria-a-Velha, confirmou esta terça-feira o JN junto de fonte da GNR.

A senhora, que vive sozinha numa moradia isolada, estava a descansar mas acordou com barulho e quando se levantou foi surpreendida por um dos três ladrões encapuzados. Prenderam-na com fita adesiva e, sob ameaça de arma branca, tiraram-lhe os fios e os brincos de ouro que trazia no corpo e ainda 1500 euros em dinheiro, que a idosa tinha guardado para fazer melhorias na casa.

O assalto terá durado entre 20 a 30 minutos, tempo suficiente para lhe remexeram a casa toda à procura de outros valores. Antes de fugirem permitiram que pudesse libertar-se da fita adesiva.

A vítima, provavelmente ainda aterrorizada, só de manhã avisou a filha do que tinha acontecido, alertando de seguida a GNR que foi ao local, dando conhecimento do caso à Polícia Judiciária de Aveiro.