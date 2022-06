Idosa encontrada morta com sinais de agressão em Barcelos

Delfim Machado Ontem às 23:41, atualizado hoje às 01:30 Facebook

Uma mulher de 89 anos foi encontrada morta em casa, este sábado à noite, na freguesia de Carvalhos, no concelho de Barcelos. A mulher apresentava marcas de agressão e foi o filho que deu o alerta às autoridades.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, os Bombeiros Voluntários de Viatodos foram chamados "para uma ocorrência na rua Central às 22.05 horas", em Carvalhos, Barcelos, e mobilizaram seis elementos em três viaturas.

Chegados ao local, os bombeiros ainda encontraram a idosa com vida, mas as manobras de socorro revelaram-se infrutíferas. O JN sabe que o corpo da idosa apresentava marcas de agressão e lesões compatíveis com uma violação, mas só o relatório da autópsia vai permitir perceber concretamente o que é que aconteceu em casa da mulher.

Foi o filho que, ao deparar-se com a mãe em casa, pediu socorro. No local, para além dos Bombeiros Voluntários de Viatodos, esteve a VMER e a GNR de Barcelos, que está a investigar. Por se tratar de uma morte o caso deverá passar para a alçada da Polícia Judiciária de Braga. O filho permaneceu no local e, sabe o JN, assegurou à GNR que não esteve envolvido na morte da mãe.