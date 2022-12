Idoso detido duas vezes numa semana por seguir em carros furtados

Reis Pinto Hoje às 16:11 Facebook

A PSP deteve dois homens, um deles com 73 anos, que foram intercetados, esta quarta-feira, no Porto, numa viatura que havia sido furtada e na posse de heroína e cocaína. Os dois já haviam sido detidos, junto ao Bairro da Pasteleira Nova, na passada segunda-feira, também com um carro furtado.

A detenção ocorreu por volta das 18.30 horas na Rua de António Bessa Leite, quando os dois homens, de 43 e 73 anos, residentes na Vila das Aves, foram vistos numa carrinha por agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2.ª Divisão.

Os indivíduos já estavam referenciados pela PSP pois, na segunda-feira, junto do Bairro da Pasteleira Nova, na cidade do Porto, haviam sido detidos por seguirem num carro furtado, pelo que foram mandados parar.

Veio a verificar-se que a viatura havia sido furtada, conforme denúncia formalizada junto da GNR de Riba D"Ave.

Na posse dos suspeitos foram encontradas heroína e cocaína suficientes para cerca de 45 e 19 doses individuais respetivamente, que lhes foram apreendidas.