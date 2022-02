Idoso encontrado morto e mulher esfaqueada em Gaia

Reis Pinto Hoje às 11:21 Facebook

Um homem, com 85 anos, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira, em Oliveira do Douro, Gaia, após desavenças domésticas. A mulher, com a mesma idade, foi esfaqueada nas costas e teve de receber tratamento hospitalar.

O alerta foi dado por vizinhos, cerca das 7.40 horas, dando conta de uma desavença doméstica entre um casal, ambos com 85 anos, na Rua do Colégio do Sardão.

Quando a PSP chegou ao local o idoso foi encontrado morto no exterior da residência, resultado de uma queda do quinto andar.

A mulher, por apresentar ferimentos de arma branca nas costas, foi transportada ao Hospital de Gaia.

A PSP foi ao local e acionou a Policia Judiciária.