Incendeia casa do pai por vingança em Vale de Cambra

Um jovem toxicodependente, de 24 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por ter incendiado a casa do pai, em Vila Chã, Vale de Cambra, na última quinta-feira. O arguido quereria vingar-se do progenitor com quem não fala há alguns anos devido a sua adição.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o jovem não tem residência fixa, mas ia dormir à casa do progenitor à revelia deste. Na última quinta-feira, aproveitou uma saída do pai para entrar na residência e incendiar um colchão, onde tinha colocado peças de têxtil inflamáveis.

O dono da habitação chegou pouco depois da ignição e ligou de imediato aos bombeiros. A rápida intervenção dos voluntários evitou a destruição total da casa, que, ainda assim, ficou com umas divisões danificadas pelas chamas e pelo fumo.

Em colaboração com a GNR, a Polícia Judiciária do Porto identificou e deteve o suspeito que é, esta segunda-feira, levado ao Ministério Público de Vale de Cambra para ser interrogado. Poderá depois ser levado ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Santa Maria da Feira, para aplicação de medidas de coação.