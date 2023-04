Incendiário de Oliveira de Azeméis condenado a sete anos de prisão

Foi condenado a sete anos de prisão o homem que, em 2022, ateou um incêndio florestal em Oliveira de Azeméis que alastrou aos concelhos de Estarreja e Albergaria, provocando prejuízos superiores a quatro milhões de euros.

O homem, que confessou um dos quatro incêndios de que estava acusado, foi condenado por um crime de incêndio florestal, a 13 de julho, sendo os restantes dados como não provados.

Sobre este incêndio florestal, em que foram consumidos mais de 2800 hectares, foram dados como provados a maioria dos factos da acusação.

"Não restaram quaisquer dúvidas ao tribunal de que foi o arguido que colocou os dois pontos de fogo", que dariam origem ao incêndio do dia 13, disse a juíza-presidente. Sobre a pena de sete anos, "esperemos que o faça pensar a não fazer outra vez isto". "O senhor sabia o que estava a fazer", referiu, ainda.

O arguido terá que pagar uma indemnização de 64 mil euros a uma empresa e mil euros a um particular.



"O incêndio do dia 13 fui eu, os outros não", tinha afirmado o arguido de 39 anos, perante o coletivo de juízes, aquando da primeira sessão de julgamento.



"Fiz um molho de folhas e ateei o fogo com um isqueiro (...) só ateei uma vez e estou arrependido por isso", disse.

Sobre os restantes incêndios, de que estava acusado, reiterou a sua inocência. "Juro pela Nossa Senhora de Fátima que não fui eu", referiu.

De acordo com a acusação, o incêndio do dia 13 consumiu terrenos agrícolas, floresta, automóveis e unidades fabris.

As autoestradas A1, A29, A25 e o Itinerário Complementar 2 (IC2) chegaram a estar cortadas durante várias horas devido ao incêndio.

O indivíduo tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Em 2016, foi condenado a quatro anos, com pena suspensa, pela autoria de um incêndio florestal no ano anterior.