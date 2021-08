Infligia maus-tratos e ameaçava de morte a ex-companheira em Ponte de Lima

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, anunciou a detenção, na quarta-feira, de um homem com 52 anos por violência doméstica, no concelho de Ponte de Lima.

Segundo fonte daquele Comando, foi apurado que "o suspeito infligiu maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças de morte à vítima, sua ex-companheira de 49 anos". E que, após diligências policiais, "foi dado cumprimento a um mandado de detenção".

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima, onde lhe foram decretadas as medidas de coação de "obrigatoriedade de avaliação psíquica, tratamento e proibição de contactos com a vítima, controlado por pulseira eletrónica".