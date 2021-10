Injuriou e ameaçou agente da PSP e foi condenado a 40 dias de trabalho comunitário

Glória Lopes Hoje às 16:10 Facebook

Um jovem de 19 anos foi detido esta madrugada por injuriar e ameaçar um agente da PSP que estava a serviço na "Semana da Receção ao Caloiro 2021", que está a decorrer no Pavilhão do Nerba, em Bragança.

Segundo informações do comando da PSP desta cidade, eram cerca das 5.30 horas quando o estudante, natural de Vila Real, que se encontrava no pavilhão do NERBA, foi detido por, sem que nada o fizesse prever, se dirigir a um polícia de serviço no evento injuriando-o com diversos impropérios e proferindo ameaças contra a sua integridade física.

"Perante tal comportamento, inadmissível e ofensivo da autoridade formal do Estado, foi detido e conduzido às instalações policiais, onde depois de notificado para comparecer à autoridade judiciária", refere a fonte da Polícia.

O jovem foi condenado com 40 dias de trabalho a favor da comunidade e um pedido de desculpas ao agente e à instituição ofendidos na sua honra.