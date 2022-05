Inspetor do SEF denuncia falhas no Aeroporto de Lisboa

Hoje às 10:27 Facebook

Há regras que não estão a ser cumpridas no aeroporto Humberto Delgado e as normas que são excecionais passaram a ser frequentes, denuncia um inspetor do SEF. Segurança nacional "já está em causa", alerta.

Os recentes desenvolvimentos em torno do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras estão a deixar os inspetores desmotivados e "no limite". A falta de meios está a provocar "muitas exceções" no controlo dos passageiros no Aeroporto de Lisboa.

À TSF, um inspetor alerta que "já está em causa a segurança nacional" e sem reforço de efetivos, o verão "vai ser muito complicado". O elemento do SEF, que pediu para não ser identificado, critica a simplificação de procedimentos que deveria ser excecional e é cada vez mais a norma.

Confrontado com estas acusações, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia, entende que estamos perante uma situação preocupante que ameaça a segurança e, por isso, tem de ser esclarecida.