Instituto de Telecomunicações desenvolve "rede quântica" de comunicações seguras

JN/Agências Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma rede quântica de comunicações seguras está a ser desenvolvida em Portugal, envolvendo o Instituto de Telecomunicações de Aveiro (IT-Aveiro).

O projeto, a integrar na rede europeia que está a ser implementada na União Europeia (euroqci) designa-se PTQCI, é liderado pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS) e tem o contributo do IT-Aveiro.

"Com este projeto, procura-se obter uma rede de comunicações mais segura, com menos intervenção humana e com tecnologia quântica, sendo possível fazer uma distribuição mais segura de chaves de cifra", refere uma nota de imprensa daquele instituto.

PUB

Segundo a mesma fonte, o algoritmo de encriptação e as máquinas de cifra estão também a ser desenvolvidos em Portugal.

Na primeira fase, a rede em Portugal será constituída por um nó central, no Gabinete Nacional de Segurança (GNS), estendendo-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e ao Centro de Comunicações, de Dados e Cifra da Marinha.

"Não se pretende uma eliminação do sistema existente e substituição pela rede quântica", esclarece Armando Pinto, professor da Universidade de Aveiro e coordenador da participação do IT-Aveiro no projeto PTQCI.

De acordo com aquele académico, "o sistema atual não deixará de funcionar repentinamente, sendo progressivamente substituído pela nova rede quântica".

O projeto PTQCI, no valor de 6,8 milhões de euros, é financiado pela União Europeia e, em parte, pelo Plano de Recuperação e Resiliência, cabendo ao IT-Aveiro um financiamento de 878 mil euros.