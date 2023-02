Insultar irmã no Facebook custa 2400 euros a emigrante

Arguido vive na Alemanha e acusou familiar de lhe roubar terreno em Santo Tirso. Recorreu da sentença, mas a Relação do Porto manteve-a.

Um homem foi condenado, no Tribunal de Santo Tirso, por difamação e injúria. Terá de pagar uma multa de 1200 euros e uma indemnização de igual valor à irmã, por ter feito uma publicação no Facebook onde a acusava de lhe ter roubado um terreno. Depois, insultou-a através do Messenger, canal de mensagens Facebook. O arguido, emigrante na Alemanha, recorreu para o Tribunal da Relação do Porto (TRP), que manteve a sentença.

Em novembro de 2020, a ofendida foi contactada pela administradora de um grupo do Facebook dedicado à freguesia de Santo Tirso onde residia. O irmão tinha pedido para ali publicar um comentário onde a acusava de o andar a roubar há 20 anos. O motivo era a propriedade de um terreno que ele considerava seu. "Anda por aí de nariz empinado como se fosse dona do mundo. Não passa de uma ladra. Quem me conhece sabe bem do que falo. Um bem-haja a todos e com saúde", escreveu.