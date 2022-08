Insultaram e agrediram agentes da PSP em Gaia

R.P. Hoje às 15:55 Facebook

A PSP deteve três homens, que estavam envolvidos em desacatos junto a um pavilhão desportivo em Gaia e agrediram, insultaram e ameaçaram os agentes chamados ao local.

Os desacatos ocorreram, esta segunda-feira, por volta das 19.30 horas, na Praceta de João de Oliveira Marques, em Vila d'Este, Gaia, quando agentes da Esquadra de Oliveira do Douro, na sequência de informações dando conta da ocorrência de desacatos no exterior de um pavilhão desportivo, ali se deslocaram.

Quando os polícias tentavam terminar com a confusão foram insultados, ameaçados e agredidos pelos três homens, de 23, 29 e 47 anos, estafeta, desempregado e coveiro, respetivamente, pelo que se viram obrigados a pedir reforços. Com a chegada de agentes do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1.ª Divisão e das Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) foi possível deter os indivíduos e pôr termo aos desacatos que se haviam gerado.

Os detidos foram notificados para comparecerem, esta quarta-feira, no Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.