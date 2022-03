Intercetado pela GNR em operação Stop com arma transformada e munições

Reis Pinto Hoje às 15:58 Facebook

Um homem, com 34 anos, foi detido pela GNR, em Vila Flor, por posse de arma proibida, de uma pistola de alarme e de 32 cartuchos de diferentes calibres.

O indivíduo foi intercetado numa ação de fiscalização rodoviária no Itinerário Complementar n.º 5 (IC5), junto ao acesso a Vila Flor, e os militares detetaram uma arma de fogo, que tinha sido modificada, bem como cinco cartuchos, motivo que levou à detenção em flagrante do suspeito.

No seguimento da ação foi realizada uma busca domiciliária à residência do homem, tendo sido ainda apreendida uma pistola de alarme e 32 cartuchos de diferentes calibres.

Os factos foram comunicados ao Ministério Público de Vila Flor.

A intervenção contou com o reforço do Posto Territorial de Carrazeda de Ansiães e do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela.