Intercetados pela PSP no Aeroporto de Lisboa com 2074 maços de tabaco

Um casal foi detido junto à paragem de autocarro e do Metro do Aeroporto de Lisboa com 2074 maços de tabaco de contrabando, que transportavam em malas. O tabaco valia 10 370 euros.

Os contrabandistas, ele com 38 e ala com 39 anos, foram detidos por agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária "no decorrer da sua atividade de monitorização e controlo de grupos organizados de indivíduos, que se dedicam ao contrabando qualificado de tabaco", refere a Policia.

"Os suspeitos, agindo de forma organizada, mostraram ter tarefas definidas, transportando o produto do contrabando para depois o poder introduzir no mercado sem o apresentar à Autoridade Tributária e Aduaneira, eximindo-se desta forma às formalidades de despacho e pagamento dos impostos devidos", lê-se em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Os suspeitos foram surpreendidos junto à paragem de autocarro e no Metro, quando se preparavam para abandonar o local. Foram apreendidos 2074 de maços de tabaco, sete etiquetas de bagagem de porão, duas malas de porão, três mochilas, 350 euros e um telemóvel. O tabaco apreendido tem um valor de mercado de 10 370 euros.

Os detidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, sendo-lhes agendada audiência de julgamento para dia 14 de junho.