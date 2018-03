Mário Machado saiu do restaurante palco de violência: "É só intervalo"

Paulo Lourenço Hoje às 15:13, atualizado às 15:40 Facebook

Mário Machado, líder da extrema-direita, abandonou, ao início da noite deste sábado o restaurante do irmão, no Prior Velho, Loures, palco de confrontos entre dois grupos.

Mário Machado, antigo líder da Frente Nacional, saiu do interior do restaurante Mesa do Prior e apontou aos repórteres o blusão que identifica o seu grupo de motards, os Red & Gold, com ligação aos europeus "Los Bandidos", inimigos históricos dos Hell's Angels, a que pertencem os alegados agressores.

"Isto agora é o intervalo. Vocês vão ter depois muitas histórias", limitou-se a dizer, enquanto abandonava o local, horas depois dos confrontos ocorridos ao início da tarde deste sábado. Um grupo de cerca de 20 elementos agrediu com paus, facas e barras de ferro dez pessoas que iriam participar num almoço convívio. Registaram-se seis feridos, dos quais três estão em estado grave.

O grupo de alegados agressores começou por bloquear a rua de Moçambique, no Prior Velho, onde funciona o restaurante Brasa do Prior, antes de entrar no estabelecimento, este sábado cerca das 12.50 horas.

Um grupo de oito a dez pessoas preparava-se para almoçar quando o grupo de atacantes, de cerca de 20 pessoas, entrou no estabelecimento com paus, facas e barras de ferro.

Grupo invadiu o restaurante e fugiu

Há a registar pelo menos seis feridos, três dos quais graves, incluindo um cidadão de nacionalidade alemã. Os feridos foram transportados para os hospitais de Santa Maria em Lisboa, e Beatriz Ângelo, em Loures.

A PSP isolou a zona e a PJ também já está a recolher indícios no interior do restaurante, onde o grupo deixou um rasto de destruição, com cadeiras, mesas e expositores partidos. Ficaram também alguns panos ensanguentados.

A polícia confirmou que se tratou de um ataque entre grupos de "motards" - em causa estarão os "Hell's Angels" e os " Red & Goldl", ligados a Mário Machado, que estarão a tentar abrir uma sede em Lisboa..

A PSP está a tentar localizar os elementos do grupo que invadiu o restaurante e fugiu. Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) adiantou que os desacatos ocorreram dentro do restaurante, continuando depois as agressões na rua.

O restaurante Brasa do Prior será propriedade do irmão de Mário Machado, ex-dirigente da Frente Nacional e membro do movimento Portugal Hammerskins (PHS).

No momento da invasão do restaurante pelo grupo, os lojistas da rua, receando tratar-se de um assalto múltiplo ("arrastão") encerraram os seus estabelecimentos com medo.