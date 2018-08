Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 01:35 Facebook

O Ministério Público deverá acusar dentro de um mês Paulo Gonçalves, assessor jurídico de Luís Filipe Vieira no Benfica, e os funcionários judiciais suspeitos de serem as toupeiras do clube da Luz no sistema de justiça.

O processo e-toupeira tem um preso preventivo, que terá de ser libertado se não for proferida a acusação pública até setembro.

