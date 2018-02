Alerta contra furtos em série de rodas de carros

NUNO SILVA Hoje às 00:30 Facebook

Veículos na rua e em garagens acabam suspensos em tijolos. Gangues agem por encomenda e jantes vão para o mercado negro.

Sair de casa pela manhã e deparar com o automóvel sem pneus nem jantes, assente em tijolos e blocos de cimento. Um cenário que tem sido quase diário, sobretudo no distrito do Porto, graças a uma vaga de furtos que está a disparar o alarme dos condutores e das autoridades.

