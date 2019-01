Alerta para telefonemas falsos em nome da Microsoft

Alexandre Panda Hoje às 18:00 Facebook

O Centro Nacional de Cibersegurança alertou, esta quinta-feira, para uma campanha fraudulenta que está a decorrer em Portugal e que usa o nome da empresa Microsoft para enganar as pessoas.

De acordo com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNC) "tem-se vindo a notar um aumento de telefonemas fraudulentos em nome da empresa Microsoft, que incentivam as vítimas a instalarem programas maliciosos no seu computador, com a intenção de roubar informações e/ou cifrar o conteúdo das máquinas, exigindo um resgate".

Os indivíduos tentam ainda "aceder a detalhes dos cartões de crédito das vítimas, sendo que para o efeito, induzem-nas a instalar software malicioso, de forma a conseguirem remotamente aceder a dados sensíveis", precisa o CNC.

A organização pede as pessoas que sejam vítima destes "falsos funcionários" da Microsoft para não fornecer qualquer tipo de informação sensível e aconselha ainda a reportar o caso junto das autoridades