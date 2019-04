Ameaça de bomba na Casa das Artes em Arcos de Valdevez

Hoje às 11:53 Facebook

Uma ameaça de bomba na Casa das Artes de Arcos de Valdevez obrigou a suspender as atividades normais do espaço e no local encontra-se um grande aparato policial.

A ameaça de bomba foi feita através de uma chamada anónima de uma cabine telefónica. No local, aguarda-se a chegada da brigada de minas e armadilhas.

Esta manhã deveriam decorrer naquele espaço as jornadas internacionais sustentabilidade económica dos espaços ordenados e protegidos onde iria ser debatida a caça a cabra brava do Gerês, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, e que acabaram por ser canceladas devido às inúmeras queixas contra o evento.

Para esta manhã estava ainda prevista uma manifestação em Arcos de Valdevez contra o evento que acabou por ser suspensa, após ser conhecido o cancelamento das jornadas.