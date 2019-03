Assaltantes retidos em bar de Caminha até chegar a GNR

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:41 Facebook

Dois assaltantes foram retidos por clientes de um bar em Caminha, até chegar a GNR, após terem sido vistos a furtar carteiras e telemóveis, esta terça-feira de madrugada.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o caso ocorreu cerca das 01.30 horas e envolveu um indivíduo de nacionalidade portuguesa com 37 anos e outro de nacionalidade francesa com 26.

"Foram avistados em interior de estabelecimento de diversão noturna (Carga D'agua) a furtar carteiras e telemóveis, e foram retidos dentro do estabelecimento por clientes que alertaram GNR, tendo os mesmos sido, por ordem da Procuradora do MP de Caminha, libertados, com constituição de arguido e Termo de Identidade e Residência", informou a fonte.