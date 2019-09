Azeredo Lopes confirmou a deputado que sabia da recuperação das armas

JN Hoje às 12:35 Facebook

Numa troca de mensagens escritas, o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes revelou ao deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro que já tinha conhecimento da recuperação das armas, mas que não o poderia dizer ao Parlamento.

"Eu sabia, mas tive de aguentar calado a porrada que levei. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje [18 de outubro de 2018]", lê-se num SMS enviado por Azeredo Lopes em resposta aos parabéns do deputado pela recuperação das armas, nesse dia.

De seguida, o deputado questiona: "Vens à AR explicar?". Azeredo responde que sim, mas que não poderá contar tudo. "Não poderei dizer o que te estou a contar. Ainda assim, foi uma bomba", lê-se da mensagem que consta da acusação, esta quinta-feira comunicada aos arguidos.

O ex-ministro está acusado de abuso de poder, dois crimes de denegação de justiça e prevaricação no "caso de Tancos" e proibido do exercício de funções.

O ministério Público acusou no total 23 arguidos no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

Os arguidos foram acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.