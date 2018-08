Benfica suspeito de prometer 10 mil euros para derrotar F. C. Porto

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 01:01 Facebook

A Polícia Judiciária e o Ministério Público reuniram indícios de que o Benfica prometeu pagar 10 mil euros a cada futebolista do Aves como incentivo para ganhar ao F. C. Porto, na época passada.

Estas suspeitas levaram já as autoridades a efetuar buscas às instalações do clube da Luz, do clube do concelho de Santo Tirso e a vários dirigentes e jogadores.

Confrontado pelo JN sobre esta matéria sob averiguação judicial, o Benfica não prestou qualquer esclarecimento até à hora de fecho desta edição.

