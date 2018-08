Burla com carros importados deixa seguradoras alerta

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:39 Facebook

As seguradoras estão a recusar fazer seguros de danos próprios, popularmente conhecidos por seguros "contra todos os riscos", em carros usados e importados.

A medida visa combater uma fraude que começa com a compra de automóveis de gama média e alta no estrangeiro e termina com a simulação de furtos. Pelo meio, os burlões inventam equipamento extra e aproveitam a diferença de valor do automóvel nos principais mercados europeus e em Portugal para ganhar dinheiro.

