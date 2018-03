Caos com carro abandonado e os donos no McDonald's

Alexandre Panda e Miguel Amorim com Nuno Silva Hoje às 00:30, atualizado às 00:44 Facebook

Dois irmãos saíram do mecânico e empurraram a viatura até aos Aliados. Alerta de possível ameaça terrorista obrigou a evacuar a Baixa.

Um carro avariado abandonado na Avenida dos Aliados, no Porto, enquanto os proprietários, dois irmãos romenos, lanchavam no McDonald's, fez as autoridades entrarem em modo de alerta terrorista, quarta-feira à tarde, cortando o trânsito na Baixa e evacuando restaurantes, cafés e comércio à volta, durante quatro horas. Foi o caos na cidade, até a Equipa de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo (EIEESS) ter concluído que a situação era inofensiva.

