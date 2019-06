Casa para turistas em Matosinhos tinha câmara na casa de banho

Reis Pinto Hoje às 11:37 Facebook

Três turistas de nacionalidade malaia, que se encontravam hospedadas numa casa de Alojamento Local em Leça do Balio, chamaram a PSP quando descobriram uma mini-câmara de vídeo instalada numa tomada da casa de banho. Dono disse que apenas queria evitar danos na...cozinha.

A Policia foi chamada, cerca das 1.45 horas de ontem, quinta-feira, à Rua de Recarei, em Leça do Balio. As três jovens, de nacionalidade malaia, que haviam alugado a casa no site Booking, tinham-se hospedado nesse mesmo dia e, à noite, quando uma delas estava na casa de banho, detetou um objeto estranho numa tomada, implantado mesmo por cima do lavatório.

Percebeu que era uma câmara de vídeo e alertou a PSP, que desmontou o aparelho. A microcâmara tinha uma ligação wireless e ostentava numa etiqueta, a password que permitia a sua ativação remotamente.

O dono do alojamento, um engenheiro eletrotécnico, de 47 anos, admitiu que instalar a câmara para evitar danos na cozinha e no terraço do alojamento.