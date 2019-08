Casal que abandonou filho bebé 14 horas proibido de contactar a criança

Hoje às 16:30 Facebook

O casal de nacionalidade ucraniana que deixou a filha de três anos sozinha durante 14 horas em casa, num alojamento local de Lisboa, foi proibido de contactar com a criança.

Segundo informação da PSP, a proibição está incluída nas medidas de coação a que ambos foram sujeitos por um juiz, após ambos terem sido detidos pela PSP, na madrugada do passado sábado, ao chegarem a casa depois de terem estado ausentes desde a hora de almoço do dia anterior.

Foi um vizinho do alojamento local, situado na rua do Guarda-Mor, na freguesia da Estrela, quem alertou o 112 depois de ouvir os gritos da criança que já se encontrava na varanda do segundo andar.