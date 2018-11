Ivo Neto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 01:16 Facebook

Twitter

Um grupo de adeptos do Benfica provocou desacatos junto ao hotel onde estão hospedados adeptos do Ajax.

Pelo menos 20 adeptos do Benfica, vestidos de preto e encapuzados, atingiram com pedras e cadeiras um hotel junto ao Estádio da Luz, onde estavam hospedados vários adeptos do Ajax. O grupo chegou pouco depois do final da partida, em que os encarnados empataram 1-1 com o Ajax.

O jornal holandês "De Telegraaf" revela que "cem adeptos do Ajax" foram surpreendidos por "adeptos encapuzados" no terraço do hotel, que lançaram "garrafas de cerveja e pedras" contra os holandeses.

A publicação adianta ainda que os "adeptos do Ajax foram obrigados a correr para os quartos" para se protegerem do ataque.

Ao JN, fonte da PSP confirmou "os desatacados provocados por adeptos do Benfica". Quando as autoridades chegaram ao local, parte dos adeptos envolvidos no incidente já teria dispersado do local. Apesar de os elementos da PSP terem alcançado alguns dos envolvidos, não houve detidos. "Os funcionários do hotel não conseguiram identificar os suspeitos", explica a PSP.

De acordo com o jornal holandês, na sequência do ataque uma pessoa teve que ser transportada para o hospital. A PSP não confirma a existência de feridos.

Holandeses em confronto com a polícia

Alguns adeptos do Ajax entraram esta quarta-feira em confrontos com os elementos da PSP nas bancadas do Estádio da Luz, minutos antes do início do encontro com o Benfica, da quarta jornada da Liga dos Campeões.

No setor destinado aos cerca de três mil adeptos do clube de Amesterdão, alguns ultrapassaram a zona delimitada pelos elementos de segurança, que foram obrigados a responder e a colocar de novo as pessoas no perímetro estipulado, perante o arremesso de copos, algumas cadeiras e outros objetos.