Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente da PSP foi atropelado, esta segunda-feira manhã, em Rio de Mouro, Sintra, quando estava junto de umas obras a fazer regulação de trânsito. A polícia cercou entretanto o prédio onde estará o suspeito.

A informação está a ser avançada pela TVI24.

O agente necessitou de receber assistência hospitalar, devido a ferimentos no pé e no braço, depois de o homem ter avançado com o carro quando o agente falava com ele.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível perceber que o condutor de uma carrinha tentou travar o carro em fuga, um Peugeot, ainda que sem sucesso.