Condutora do Elevador da Glória despedida por desviar 7,40 euros

Fiscalização de rotina no elevador gerido pela Carris detetou dois turistas ludibriados pela condutora.

Uma guarda-freio da Carris foi despedida por revender a turistas dois bilhetes já vendidos. O Tribunal da Relação de Lisboa considerou o despedimento desproporcional em face da infração imputada à funcionária e anulou a decisão. Mas, há dias, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a sanção, considerando válido o despedimento devido a "perda de confiança" da entidade empregadora na trabalhadora.

A funcionária, com 12 anos de antiguidade, admitiu que a meio da manhã do dia 31 de março de 2017 vendeu duas tarifas de bordo do Elevador da Glória, em Lisboa, mas que não entregou os respetivos bilhetes. Menos de uma hora depois, vendeu-os uma segunda vez a outros dois turistas. A ideia - justificou posteriormente - seria usar aqueles 7,40 euros para cobrir parte dos 16 euros em falta na caixa, por ter dado troco a mais noutro caso.