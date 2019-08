Coronel da GNR detido no aeroporto no âmbito do processo de Tancos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:20 Facebook

Taciano Alfredo Teixeira Correia liderava a investigação criminal da GNR à data do furto e recuperação do armamento dos paióis do Exército. Regressava de missão na República Centro Africana.

O coronel da GNR Taciano Alfredo Teixeira Correia foi detido, na manhã deste sábado, no âmbito do processo relacionado com o furto e posterior recuperação das armas dos paióis do quartel de Tancos.

O oficial da Guarda era, à data do furto do armamento, diretor da estrutura de investigação criminal e é suspeito de ter autorizado participação da Guarda na encenação para a recuperação do arsenal de guerra, através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé.

Segundo informação recolhida pelo JN, o coronel Taciano Alfredo Teixeira Correia foi detido em pleno Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, quando regressava a casa, de uma viagem da República Centro Africana, para o gozo de um período de férias.

Era neste país que o oficial da GNR estava colocado, desde dezembro do ano passado, como coordenador de uma missão das Nações Unidas.

O coronel Taciano Alfredo Teixeira Correia é o 25.º arguido do processo de Tancos e deverá ser sujeito, ainda neste sábado, a primeiro interrogatório judicial.