Demitiu-se diretora da cadeia de Paços de Ferreira

Maria Fernanda Barbosa apresentou pedido de demissão na sequência dos acontecimentos dos últimos dias verificados no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

Segundo um comunicado do Ministério de Justiça, a até agora diretora da cadeira de Paços de Ferreira, "numa manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público, apresentou ao Senhor Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de Diretora daquele equipamento prisional".

"Agradecendo-se o profissionalismo e dedicação com que sempre exerceu as suas funções, o pedido de demissão foi aceite, tendo sido já formulada uma proposta para a sua substituição", acrescenta a tutela.

Recorde-se que, na sequência de uma festa de reclusos não autorizada que foi filmada e transmitida em direto pelo Facebook, uma busca à ala A da cadeia de Paços de Ferreira que terminou esta madrugada de sexta-feira resultou na apreensão de diverso material proibido incluindo 79 telemóveis, diversas drogas e centenas de comprimidos, um passaporte e até um alambique artesanal e dois baldes de fruta fermentada.