Detido após assaltar CTT a 100 metros da PSP de Guimarães

A PSP deteve um homem que assaltou o balcão dos CTT de Guimarães, ao final da manhã desta quarta-feira. O homem atuou encapuzado e armado mas foi perseguido por populares e detido pela polícia, cuja esquadra fica a 100 metros do local do assalto, na rua Teixeira de Pascoais.

Não correu bem o assalto ao ladrão dos CTT. O homem entrou no balcão e ameaçou funcionários e clientes, que foram obrigados a deitar-se no chão. Entretanto, um cliente que estava a entrar apercebeu-se do sucedido e fechou a porta ao ladrão pelo lado de fora.

O larápio ainda obrigou uma funcionária a abrir a porta das traseiras, por onde fugiu, mas foi perseguido por populares que, em contacto com a PSP, conseguiram fazer com que os agentes de Guimarães apanhassem o ladrão, já num parque de estacionamento na Rua Rómulo de Carvalho, em Azurém.

A PSP confirmou a detenção do indivíduo. Recorde-se que há cinco dias, um homem assaltou o balcão dos CTT de Pevidém, também no concelho de Guimarães, com o mesmo método. Encapuzado, entrou e ameaçou a funcionária com uma faca. Levou todo o dinheiro e o caso está a ser investigado pela PJ, desconhecendo-se se, para já, se há relação entre os assaltos.