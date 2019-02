Detido diretor de ATL suspeito de violar meninas de 10 e 11 anos

Hoje às 10:49 Facebook

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um homem de 61 anos suspeito de violar duas menores. As meninas frequentavam um estabelecimento de atividades de tempos livres (ATL) onde o suspeito exercia funções com responsabilidades diretivas.

As duas vítimas, com 10 e 11 anos, frequentavam um ATL, no período pós-laboral, e o suspeito, aproveitando a proximidade, terá abusado das crianças.

Em comunicado, a PJ explica que a investigação apurou que os factos criminosos vinham sucedendo desde há alguns meses, tendo os últimos atos abusivos sido cometidos durante o passado mês de janeiro.

"O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", explica a PJ.